FC Bayern: PK mit Nagelsmann vor DFB-Pokal gegen Viktoria Köln zum Nachlesen

Das Team von Julian Nagelsmann tritt am Mittwochabend bei Viktoria Köln an. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan des DFB-Pokals)

Beide Male war bereits in der 2. Runde Schluss. In der Saison 2020/21 scheiterte Bayern sogar an einem Zweitligisten (Holstein Kiel). Nagelsmann wird also gewarnt sein.