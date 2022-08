Anzeige

Premier League: Erste Trainerentlassung fix! Parker nach 0:9-Debakel gegen Liverpool bei Bournemouth gefeuert Erste Trainerentlassung in England fix

Liverpools 9:0: Für Klopp "ein seltsames Ergebnis"

Scott Parker ist nicht länger Trainer des Premier-League-Aufsteigers AFC Bournemouth. Die Cherries ziehen nach einer historischen Klatsche gegen Jürgen Klopp und den FC Liverpool die Reißleine.

Der AFC Bournemouth zieht die Reißleine!

Der Premier-League-Aufsteiger trennt sich von Trainer Scott Parker. Das gaben die Cherries am Dienstagvormittag bekannt. Es ist die erste Entlassung in Englands Top-Liga in dieser Saison. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

Bournemouth reagierte damit auf die Negativserie des Klubs. Nach einem Sieg zum Auftakt kassierte die Parker-Elf drei deutlich Pleiten in Serie – ohne eigenen Treffer. Höhepunkt war die 0:9-Heimklatsche gegen den FC Liverpool und Jürgen Klopp am vergangenen Wochenende, zugleich die höchste PL-Niederlage der Vereinsgeschichte.

Scott Parker stand seit Sommer 2021 bei Bournemouth an der Seitenlinie

Erst zum vierten Mal seit Gründung der Premier League hatte es eine 0:9-Schlappe für einen Klub gegeben.

„Ich möchte Scott und seinem Team meinen Dank für ihre Bemühungen während ihrer Zeit bei uns aussprechen“, erklärte Klubbesitzer Maxim Demin - und betonte: „Unser Wiederaufstieg in die Premier League in der letzten Saison unter seiner Leitung wird immer als eine der erfolgreichsten Spielzeiten in unserer Geschichte in Erinnerung bleiben.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Parker hatte die Cherries im Sommer 2021 übernommen und auf Anhieb zurück in die höchste Spielklasse geführt. Auch den FC Fulham hatte Parker in der Saison 2020 in die Premier League geführt. (DATEN: Die Tabelle der Premier League)

Um sich als Mannschaft und Verein als Ganzes weiterentwickeln zu können, sei „es jedoch unabdingbar, dass wir in unserer Strategie, den Verein nachhaltig zu führen, übereinstimmen“, betonte Demin. „Wir müssen auch aneinander glauben und uns gegenseitig respektieren.“