Bournemouth gibt Coach Parker nach 0:9-Pleite den Laufpass

Der AFC Bournemouth hat Coach Scott Parker drei Tage nach dem 0:9-Debakel in der Premier League beim FC Liverpool rausgeworfen.

Der AFC Bournemouth hat Coach Scott Parker drei Tage nach dem 0:9-Debakel in der Premier League beim FC Liverpool, Klub von Teammanager Jürgen Klopp, rausgeworfen. Das verkündete der Verein am Dienstag.

Klub-Miteigentümer Maxim Demin dankte Parker für dessen Arbeit in Bournemouth und hob den Aufstieg in der vergangenen Saison hervor. "Dieser Erfolg geht als einer der größten Erfolge in die Klub-Historie ein", sagte Demin.