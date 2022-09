Bundesliga-Rückkehr von Julian Weigl offenbar fix! DFB-Star per Leihe zu Borussia Mönchengladbach

Julian Weigl kehrt wohl in die Bundesliga zurück. Der Nationalspieler soll bereits am Donnerstag den Medizincheck absolvieren.

Vor kurzem hatte die portugiesische Zeitung Record berichtet, dass Borussia Mönchengladbach mit dem früheren Starspieler von Borussia Dortmund, aktuell noch bis 2024 an Benfica Lissabon gebunden, bereits eine Einigung erzielt habe. Nun vermeldet Sky, dass der Deal in trockenen Tüchern sei. Demnach soll am Donnerstag der Medizincheck stattfinden.