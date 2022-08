Formel 1: War Verstappen Schuld an den Problemen von Charles Leclerc?

GP in Spa: Verstappen mit nächster Machtdemonstration

Charles Leclerc wurde in Belgien bei seiner Aufholjagd frühzeitig ausgebremst. Als Verursacher kristallisiert sich ausgerechnet WM-Rivale Max Verstappen heraus.

Was war passiert?

Der Niederländer riss sich bereits in der ersten Runde eine Folie von seinem Visier – und dieses sogenannte Tear-Off flog dann ausgerechnet in die Bremsbelüftung von Leclerc.

Rauchentwicklung bei Leclerc

Zwei Runden später drückte Leclerc auf den Funkknopf. „Ich glaube, vorne rechts ist etwas Rauch“, meldete der Monegasse und fuhr an die Boxengasse.

Verstappen erklärte später selbst, dass er durch Flüssigkeiten irritiert wurde, die wiederum Lewis Hamiltons ausrollender Mercedes aufgewirbelt hatte. „Es war superhektisch und es war auch so viel Schmutz dabei. Ich zog also mein Tear-Off ab, weil ich kaum etwas sehen konnte“, berichtete der Weltmeister.

Doppeltes Pech für Ferrari

Auch dabei spielte Verstappen wohl eine Rolle. „Er war nur minimal über dem Limit. Durch das Abreißvisier, das sich in der Startphase in seiner Bremsbelüftung verfangen hat, ist der Sensor überhitzt. Dadurch mussten wir auf ein Backup-System zurückgreifen, das offenbar nicht so genau war“, erklärte Ferrari-Teamchef Mattia Binotto.