1. FC Köln gibt Außenverteidiger Ehizibue ab - Transfer zu Udinese Calcio

Der 1. FC Köln trennt sich trotz einiger verletzungsbedingter Ausfälle in der Defensive von Kingsley Ehizibue. Der Außenverteidiger wechselt nach Italien.

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat sich trotz einiger verletzungsbedingter Ausfälle in der Defensive von Außenverteidiger Kingsley Ehizibue getrennt.

Beim 0:0 in der Liga gegen den VfB Stuttgart am Sonntag hatten gleich mehrere Defensivspieler Verletzungen erlitten. Innenverteidiger Jeff Chabot falle nach einer Operation am Sprunggelenk „länger" aus, Rechtsverteidiger Benno Schmitz werde konservativ behandelt, teilte der Klub mit.