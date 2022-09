FC Bayern: Sturm-Juwel Mathys Tel für Youth League gemeldet

Die Nachwuchschefs des FC Bayern wollen in der Youth League besser abschneiden als in der abgelaufenen Saison - und bedienen sich dafür auch im Kader der Profis.

Tel und Wanner sollen Spielpraxis sammeln

Nagelsmann kann den beiden Youngstern in der Hammer-Gruppe mit dem FC Barcelona, Inter Mailand und Viktoria Pilsen nur Kurzeinsätze in Aussicht stellen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Das Regelwerk der UEFA besagt allerdings auch: Kommt ein Spieler dreimal in der Champions League zum Einsatz, darf er nicht mehr in der Youth League spielen.

Nagelsmann will von Spieltag zu Spieltag entscheiden, ob er Tel und/oder Wanner benötigt. Für Wanner ist ohnehin vorgesehen, dass er in nächster Zeit immer mal wieder bei der U19 in der Junioren-Bundesliga sowie bei der U23 in der Regionalliga Bayern zu Einsätzen kommt.