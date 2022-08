Lewandowski "das neue Idol des Camp Nou!" - so wird der Ex-Bayer in Barcelona gefeiert

Im zweiten Durchgang schlug Lewandowski ein zweites Mal zu: Nach starker Vorarbeit von Ousmane Dembélé wollte der Angreifer per Hacke in die Mitte legen, doch Joaquín fälschte den Ball ins eigene Tor ab. Das Tor wurde Lewandowski gut geschrieben. (NEWS: Alle aktuellen Infos zu La Liga)

Lewandowski hat „gezeigt, wie ein Neuner spielen sollte“

„Lehrstunde in Sachen Mittelstürmer“ von Lewandowski

Reichlich Lob für den Polen hatte auch die as parat. „Xavis Barca nimmt mit Hilfe einer polnischen Lokomotive Fahrt auf. Robert Lewandowski, mit zwei Toren und einer Lehrstunde in Sachen Mittelstürmer, führte eine Mannschaft an, die Valladolid von der ersten bis zur letzten Spielminute mit Pressing- und Angriffsspiel einschnürte.“

Die Marca sieht in Lewandowski sogar schon den neuen Torschützenkönig in Spanien - aktuell führt er die Liste gemeinsam mit Borja Iglesias an und liegt einen Treffer vor Karim Benzema. Der Pole habe gezeigt, „wie man das Camp Nou in zwei Tagen erobert. Er hat wie eine Rakete eingeschlagen.“