WWE RAW: Titel-Überraschung um Raquel Rodriguez und Aliyah Unerwarteter Titel-Coup bei WWE

Raquel Rodriguez (l.) und Aliyah holten bei WWE RAW Titelgold © WWE

Martin Hoffmann

WWE kürt bei Monday Night RAW überraschend Aliyah und Raquel Rodriguez zu den Erbinnen der suspendierten Sasha Banks und Naomi - für beide der erste Hauptkader-Titel.

Drei Monate nach dem realen Eklat um Sasha Banks und Naomi und deren anschließende Suspendierung hat WWE die Tag-Team-Titel der Frauen neu vergeben - mit überraschendem Ergebnis.

Bei der TV-Show Monday Night RAW, der letzten vor der Europa-Stadionshow Clash at the Castle in Cardiff am Samstag, gewannen unerwartet Aliyah und Raquel Rodriguez das Turnier um die vakanten Gürtel, die beiden besiegten im Finale die frisch beförderten Dakota Kai und Iyo Sky. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu WWE)

Kai und Sky - beim SummerSlam als erster Personalschachzug des neuen Kreativchef „Triple H“ Paul Levesque an der Seite Bayleys debütiert - wurden am Ende des Matches von ihren Rivalinnen Bianca Belair, Alexa Bliss und Asuka abgelenkt. Die drei Publikumslieblinge halfen Aliyah, sich unbemerkt selbst einzuwechseln und mit einem Einroller gegen Kai den Erfolg einzufahren. Eine gemeinsame Siegesfeier aller Rivalinnen von Bayley und Co. folgte.

Raquel Rodriguez und Aliyah holen erste Hauptkader-Titel

Sowohl für Aliyah als auch für Rodriguez ist es der erste Titel im Hauptkader, Rodriguez war aber beim Aufbaukader NXT - damals geleitet von Triple H - schon Damen- und auch Tag-Team-Champion, mit der jetzigen Rivalin Kai als Partnerin.

Wissenswertes zum Thema Wrestling:

Die 1,83 Meter große Ex-Basketballerin Rodriguez - früher Raquel Gonzalez - gilt als große Hoffnungsträgerin bei WWE. Die Kanadierin Aliyah, Schülerin des früheren TNA-Damenchampions Taylor Wilde, war im vergangenen Herbst in den SmackDown-Kader berufen worden, für sie ist es der erste WWE-Titel überhaupt.

Das Ergebnis des Turniers war auch deshalb mit Spannung erwartet worden, weil es um Banks und Naomi Comeback-Gerüchte gibt, seitdem Ex-Boss Vince McMahon, der die Suspendierung verhängt hatte, nicht mehr am Ruder ist. Wenn es so kommt, sind sie die naheliegenden ersten Herausforderinnen für die neuen Champions.

Die weiteren Highlights:

- WWE Hall of Famer und Ringer-Olympiasieger Kurt Angle hatte in seiner Heimatstadt Pittsburgh einen Gastauftritt, bei dem ihn Chad Gable und Otis zu vereinnahmen und für ihr Projekt Alpha Academy zu gewinnen versuchten. Angle lehnte ab und stellte sich stattdessen an die Seite der Street Profits, die Gable und Otis in einem Tag-Team-Match besiegten, in dem Gable und Otis vergeblich um Angles Dienste rangen.

- In einem neu verkündeten Match bei Clash at the Castle tun sich die alten Weggefährten Edge und Rey Mysterio gegen Judgment Day zusammen. Der Kampf wurde mit einer Konfrontation eingeleitet - und weiteren Andeutungen, dass Reys Sohn Dominik sich als fünftes Rad am Wagen fühlt und seinem Vater die Partnerschaft mit Edge übelnimmt.

- Eine weitere Story um zwei alte Weggefährten entspinnt sich aktuell zwischen Kevin Owens und Sami Zayn, der von den Usos aufgefordert wurde, ihm gegen seinen langjährigen Partner Owens zu helfen und damit seine Verbundenheit mit der Bloodline um Roman Reigns zu beweisen. Zayn tat es nicht, vorgeblich, weil der Ringrichter ihn im Blick hatte - man sah ihm jedoch an, dass er generell zögert, sich gegen Owens zu wenden, der das Match mit einem Stunner gewann.

Die Ergebnisse von WWE Monday Night RAW am 29. August 2022:

Judgment Day besiegen AJ Styles & Dolph Ziggler

Alexa Bliss, Asuka & Bianca Belair besiegen drei lokale Wrestlerinnen

The Street Profits besiegen Alpha Academy

Non Title Match: Bobby Lashley besiegt The Miz

Kevin Owens besiegt Jey Uso