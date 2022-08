Callum Hudson-Odoi bei Bayer Leverkusen schon bei Medizincheck - Transfer vor Vollzug

Der englische Nationalspieler war in der Vergangenheit immer wieder mit FC Bayern und Borussia Dortmund in Verbindung gebracht worden. (HINTERGRUND: Der ewige Bundesliga-Flirt)

Im Sommer 2021 war eine Leihe zum BVB erst im letzten Moment am Veto Chelseas gescheitert. Zuletzt hatte es wieder Spekulationen über ein Interesse Dortmunds an Hudson-Odoi gegeben. (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)

In der Saison 2021/2022 erzielte er in 28 Pflichtspielen drei Tore und bereitete sechs Treffer vor. In Leverkusen würde Hudson-Odoi eine Lücke schließen, die durch die Verletzungen von Karim Bellarabi (Meniskusriss) und Amine Adli (Schlüsselbeinbruch) entstanden ist. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)