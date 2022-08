Williams gewinnt emotionales Auftaktmatch

New York (SID) - Serena Williams kämpfte beherzt in ihrem schwarzen Glitzerkleid, verzückte phasenweise ihre zahlreichen Fans und Promis auf der Tribüne - und feierte tatsächlich noch einen Sieg auf der ganz großen Bühne. Die 23-malige Grand-Slam-Siegerin hat sich bei den US Open mindestens eine weitere Abschiedsvorstellung verdient. Williams setzte sich in ihrem Erstrundenmatch mit 6:3, 6:3 gegen Danka Kovinic aus Montenegro durch.