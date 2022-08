Bayerns Geduld bei Salihamidzic hat sich ausgezahlt - SPORT1-Kommentar von Kerry Hau

Der FC Bayern geht mit Hasan Salihamidzic in die Zukunft. Der nach den Entwicklungen der vergangenen Monate einzig logische und richtige Beschluss, wurde der Sportvorstand doch lange unterschätzt. Ein Kommentar von SPORT1-Chefreporter Kerry Hau.

Klar, auch in diesem Narrativ steckt eine Spur Übertreibung. Dafür reicht allein ein Rückblick auf die Panik-Käufe im Oktober 2020. Und es gab schließlich genügend Skeptiker, auch in den Büros an der Säbener Straße, die ihn nach dem Zoff mit Triple-Coach Hansi Flick liebend gerne durch Max Eberl ersetzt hätten.