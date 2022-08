Bayern-Hilfe für Klubs in Not: "Das ist eine großartige Eigenschaft"

Traditionsklubs haben es in der heutigen Zeit zunehmend schwerer schwer. Während in der Bundesliga noch vor 20 Jahren fast nur Klubs mit reichhaltiger Historie zu finden waren, werden diese in der heutigen Zeit immer mehr verdrängt.

„Diese Vereine konnten es nicht schaffen, aus der großen Anhängerschaft Kontinuität zu entwickeln. Kontinuität ist aber das A und O im Fußball“, sagte der frühere Frankfurt- und HSV-Chef Heribert Bruchhagen in Rudi Brückner - der Talk am Montag auf SPORT1.

Bruchhagen: „Eine großartige Eigenschaft“

Bei einigen in Not geratenen Traditionsklubs zeigte sich der FC Bayern München solidarisch und griff ihnen unter die Arme - unter anderem beim FCK.

Bruchhagen: „Sie haben ja nicht nur dort (in Kaiserslautern, d. R.) gespielt, sondern auch in Hannover, in Dortmund, bei St. Pauli gespielt. Da haben Uli Hoeneß, Karl-Heinz Rummenigge und Karl Hopfner ein Gespür entwickelt, wo Not ist und wo man unverschuldet reingeraten ist. Das ist eine großartige Eigenschaft.“