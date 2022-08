Götze und Muani echt Transfercoups von Eintracht Frankfurt - SPORT1-Kolumne von Tobias Holtkamp

Krösche mit echten Transfercoups

In kleiner Runde feierte er die Frankfurter für ihre „Wahnsinnstransfers“: „Diesen Kolo Muani ablösefrei geangelt zu haben, ist der Transfer des Jahres. Ein Meisterstück von Anfang bis Ende, für den können sie in zwei oder drei Jahren 60 oder 70 Millionen kriegen. Besser gearbeitet als alle Kollegen.“

Muani und Götze glänzen für Frankfurt

Doch Torjäger Muani, für fünf Jahre (und ohne Ausstiegsklausel im Vertrag) vom FC Nantes geholt, war nur der Anfang der spätabendlichen Lobeshymne: „Bei Mario Götze ist es doch das gleiche. Die Rechnung geht zu hundert Prozent auf. Hat sich aber niemand so mit beschäftigt und sich so viele Gedanken gemacht wie die Frankfurter.“

Wer Götze in Frankfurt beobachtet, dem geht, so einfach ist es manchmal, das Herz auf. Er ist einer aus der Mannschaft, ohne Sonderrolle, ohne Sonderrechte. Haben sie ihm jahrelang alles gegeben, obwohl er das eigentlich gar nicht wollte.

Er gibt alles, packt an, auch neben dem Platz, ständig. Er motiviert die Mitspieler, gibt Tipps, bespricht Ideen mit dem Trainer. Er lebt das, was er da macht. Die Zeit ohne dauerhaften Fokus, die Jahre unter Roger Schmidt in Eindhoven, sie haben ihn gleichermaßen zurückgeholt wie vorangebracht.

Eintracht: Götze wird zum perfekten Chef

Bei der Eintracht wird Götze, nach all seinen extremen Erfahrungen in mittlerweile 13 (!) Jahren als Profi, zum perfekten Chef. Die Gruppe glaubt an ihn, in jeder Situation, und sie richtet sich an ihm aus.