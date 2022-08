La Liga: Cavani wechselt ablösefrei von ManUnited zum FC Valencia

Nach Stationen in Uruguay, Italien, Frankreich und England schlägt Edinson Cavani nun in Spanien ein neues Kapitel auf.

Der FC Valencia hat am Montagabend offiziell bestätigt, dass der uruguayische Nationalspieler zu den Fledermäusen wechselt.

Der 35-Jährige erhält wohl einen Zwei-Jahres-Vertrag in Valencia und kommt ablösefrei von Manchester United.

Der FC Villarreal, der auch starkes Interesse am Top-Torjäger hatte, geht damit leer aus.

Zuvor war Cavani für seinen Jugendklub Danubio FC aktiv, ehe er nach Europa wechselte und für US Palermo, SSC Neapel, PSG und ManUnited auf Torejagd ging.

In seiner Karriere erzielte Cavani in 615 Pflichtspielen 360 Tore und legte 73 weitere auf. Seine erfolgreichste Zeit hatte er in Frankreich, als zwei Mal Torschützenkönig war und insgesamt 22 Titel mit PSG gewann.