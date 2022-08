Bundesliga: Felix Götze per Leihe von Augsburg nach Essen

Last Minute! Dieser Kopfball macht Mainz' Saisonstart perfekt

Felix Götze verlässt den FC Augsburg erneut und geht per Leihe in die 3. Liga.

Der FC Augsburg verleiht Defensivspezialist Felix Götze erneut in die 3. Liga.

Wie der Tabellen-14. am Montag mitteilte, wechselt der Bruder von Weltmeister Mario Götze für eine Saison zum Drittliga-Aufsteiger Rot-Weiss Essen. Sollte RWE den Klassenerhalt schaffen, greift eine vereinbarte Kaufverpflichtung.

„Wir wünschen Felix Götze bei Rot-Weiss Essen alles Gute, vor allem, dass er verletzungsfrei bleibt und seine Entwicklung, die er in der vergangenen Saison genommen hat, fortsetzen kann“, sagte FCA-Geschäftsführer Stefan Reuter: „Die Spielpraxis wird ihm dabei helfen.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Bereits in der vergangenen Spielzeit war der 24-Jährige an den 1. FC Kaiserslautern verliehen und feierte mit den Roten Teufeln den Aufstieg in die 2. Bundesliga.