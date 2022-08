Anzeige

Matthäus schwärmt von Bayern: "Selten so etwas gesehen" Matthäus von Super-Bayern fasziniert

Lothar Matthäus lobt den FC Bayern nach dem 1:1 gegen Gladbach über den grünen Klee. Der Sky-Experte glaubt in dieser Saison an eine historische Dominanz der Münchner.

Das 1:1 des FC Bayern gegen Borussia Mönchengladbach war der erste kleine Dämpfer für den Rekordmeister - zumindest was das Ergebnis angeht.

Die unglaublich dominante Spielweise mit Chancen in Hülle und Fülle und 19 Paraden von Yann Sommer ist für Lothar Matthäus aber nicht weniger als eine Schreckensnachricht für die Konkurrenz. (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)

„Wenn die Bayern in jedem Spiel so spielen [...}, dann wird das der größte Start-Ziel-Sieg der letzten 15 Jahre“, schreibt der Rekordnationalspieler in seiner Sky-Kolumne: „Das Spiel hätte locker 9:0 ausgehen können.“

Das Spiel mache keine Hoffnung auf eine enge Meisterschaft, „sondern war eher eine Drohung dahingehend, dass die Bayern mit einem noch nie dagewesenen Abstand Meister werden.“

„Bayern mit unzähligen Punkten Vorsprung Meister“

Matthäus weiter: „Solche Spiele gibt es, die hat jeder Profi mal erlebt. Es sollte einfach nicht sein und man steht am Ende mit viel weniger da, als möglich gewesen wäre. Aber Hoffnungen für die anderen, Sorgen für die Bayern oder sonst irgendetwas in der Richtung: Niemals!“

Angesichts des Spektakels vom Samstag kommt Matthäus aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus. „Wenn die Bayern diese Art beibehalten, dann werden sie nicht nur mit unzähligen Punkten Vorsprung Meister und holen den DFB-Pokal, sondern dann sind sie für mich auch endlich wieder ein ganz, ganz großer Favorit auf den Titel, den sie unbedingt gewinnen wollen - nämlich die Champions League.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Dabei verteilt der 61-Jährige den Bayern-Fans, die die Mannschaft ungewohnt lautstark unterstützt hatten, ein Sonderlob. „Eine Stimmung auf den Rängen, die ich so in München in der Bundesliga noch nie erlebt habe.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Lewy? „Am Ende hat jeder, was er wollte“

Dass die Elf von Trainer Julian Nagelsmann mit Robert Lewandowski gewonnen hätte, glaubt Matthäus einerseits - „auf der anderen Seite hätte es vielleicht diese Chance-Fülle nicht gegeben. Es war eine Vollgas-Veranstaltung vom FC Bayern, wie ich sie so selten gesehen habe. Robert ist jetzt in Barcelona, verzaubert nun die Fans anderen Mannschaft und das freut mich für ihn. Am Ende hat jeder, was er wollte und schlechter ist diese Bayern-Mannschaft mit Sicherheit nicht geworden. Ganz im Gegenteil.“ (Lewandowski - die Frage, die alle nervt)

Unterstützung hat der frühere Bayern-Star auch für Nagelsmann und dessen „A****loch-Frage“ parat - und nicht nur das. (Effenberg: Nagelsmann hat mit Schiri-Kritik unrecht)

„Ich finde das völlig in Ordnung. Es sind Fußballer, A****loch ist in Bayern eine eher flapsige Formulierung und ich finde die Wort-Kreation „A****loch-Frage“ sogar kreativ. Vielleicht übernehme ich sie in meinen Sprachgebrauch. Wir sollten nicht immer Emotionen und Typen fordern und dann bei jeder Kleinigkeit den Menschen über den Mund fahren.“ (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

