Tennis, US Open: Medwedew und Murray ziehen souverän in Runde zwei ein

Daniil Medwedew und Andy Murray ziehen bei den US Open souverän in die zweite Runde ein.

Titelverteidiger Daniil Medwedew ist bei den US Open souverän in die zweite Runde eingezogen.

Der 26 Jahre alte Russe setzte sich am Montag mit 6:2, 6:4, 6:0 gegen den US-Amerikaner Stefan Kozlov durch. (NEWS: Alles Wichtige zum Tennis)

Medwedew, der in Wimbledon aufgrund von Sanktionen gegen Russland nicht an den Start gehen durfte, zählt auch in diesem Jahr unter anderem neben dem 22-maligen Grand-Slam-Champion Rafael Nadal zu den Titelkandidaten.