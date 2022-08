Tennis, US Open: Erstrundenaus für Maria: Dreisatz-Niederlage gegen Sakkari

Die deutsche Tennis-Hoffung Tatjana Maria scheitert trotz großen Kampfes an ihrer hohen Auftakthürde bei den US Open.

Tatjana Maria ist trotz großen Kampfes an ihrer hohen Auftakthürde bei den US Open gescheitert. Die 35-Jährige aus Bad Saulgau unterlag der Weltranglistendritten Maria Sakkari aus Griechenland am Montag mit 4:6, 6:3, 0:6.