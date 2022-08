"Astreiner Skandal" bei PSG!? Das doppelte Spiel von Luis Campos

Als er in Paris vor knapp drei Monaten anheuerte und sehr schnell gefeiert wurde, weil er die Hauptrolle bei der Vertragsverlängerung von Kylian Mbappé bei PSG spielte, wurde sein zweiter Job so gut wie nie thematisiert. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Ligue 1)

Damals war er bereits seit Anfang März als sportlicher Berater bei Celta Vigo angestellt, wo er dafür sorgen soll, die Mannschaft sorgfältig zu verstärken. Doch dass er diese zwei Jobs parallel führt, war bei seiner Unterzeichnung in Paris ausgeschlossen. (DATEN: Die Tabelle der Ligue 1)

PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi betonte noch zum Sommeranfang in einem Interview mit Le Parisien : „Bald wird sich Luis einzig und allein auf Paris Saint-Germain fokussieren und sein Engagement bei Celta Vigo beenden. Bei uns gibt es ja reichlich Arbeit.“

Campos für PSG und Celta Vigo tätig

Im Spätsommer 2022 ist der Portugiese aber weiterhin für beide Klubs aktiv, was besonders in der französischen Hauptstadt für Unstimmigkeiten und Unruhe sorgt. „Das ist leider wieder typisch Paris Saint-Germain“, stellt der ehemalige PSG-Profi Bernard Mendy bei SPORT1 fest.

„Kaum hat man Ruhe und kluge Entscheidungen getroffen mit dem neuen Trainerstab, sowie mehr Bescheidenheit in der alltäglichen Arbeit gezeigt, kommt wieder ein solcher Fall, der ja logischerweise nur für Kopfschütteln sorgen kann“, fügt Mendy hinzu: „Campos kann doch nicht gleichzeitig für zwei Teams arbeiten. Das ist irgendwie kontraproduktiv.“

Besonders kurios: Campos arbeitet die meiste Zeit weder aus Paris noch aus Vigo, sondern aus seinem Büro in Monaco mit Blick aufs Mittelmeer. So versuchte er in der vergangenen Woche, den Transfer des französischen Stürmers Cédric Bakambu von Olympique Marseille zu Celta Vigo unter Dach und Fach zu bringen.