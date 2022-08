Anzeige

Basketball-EM: Franz Wagner zeigt sich angriffslustig - "Wir dürfen nicht zu viel Respekt haben" „Extrem Bock“: Wagner angriffslustig

Anne Kamphausen, Moritz Thienen

Die Basketball-Nationalmannschaft möchte bei der Heim-EM um die Medaillen mitspielen. Dabei helfen soll NBA-Shootingstar Franz Wagner. Im Gespräch mit SPORT1 erklärt der 21-Jährige seine Ziele für das Turnier.

Die Basketball-Europameisterschaft in Deutschland steht vor der Tür und das DBB-Team zeigt sich rechtzeitig in bestechender Form.

Gegen den Titelverteidiger Slowenien gewann die Mannschaft von Bundestrainer Gordon Herbert in der WM-Qualifikation souverän und machte deutlich, dass es auch bei der EM angreifen möchten.

Ziel ist es, um die Medaillen mitzuspielen. Eine große Rolle bei der Jagd nach Edelmetall soll dabei der erst 21-jährige Franz Wagner spielen. (NEWS: Alles Wichtige zum Basketball)

NBA-Stars unter sich: Schröder und Co. lassen Doncic alt aussehen

Der Forward der Orlando Magic aus der NBA gehört in diesem Sommer erstmals zum Kader des DBB-Teams. Trotzdem ist er neben Kapitän Dennis Schröder schon jetzt eine absolute Stütze des Teams.

Beim überzeugenden Sieg gegen Slowenien legte er starke 17 Punkte und sieben Rebounds auf und glänzte zudem auch durch seine starke Verteidigung.

Wagner hat „extrem Bock“ auf die EM

Wagner, der in seiner ersten Saison in der NBA zu den besten Newcomern gehörte, will nach seinem Durchbruch in den USA nun auch mit der Nationalmannschaft voll angreifen.

„Ich habe natürlich extrem Bock. Es ist zu Hause in Deutschland. Sowas passiert nicht so oft, da muss man sich drauf freuen und es genießen, solange es da ist“, erklärte Wagner im Gespräch mit SPORT1.

Trotz seines besonderen Status als einer von drei NBA-Spielern im Kader, stellt Wagner keine Sonderansprüche. Trainer Herbert könne ihn einfach aufs Feld werfen und er sei dann ein Spieler, „der ein bisschen was von allem kann und der sich auch an andere anpassen kann.“

Wagner selbst sieht sich auf dem Feld als Allrounder, „der gute Defense und gute Offense spielt, gute Entscheidungen treffen kann“.

Dieses Ständchen ist NBA-Rookie Wagner richtig peinlich

Gute Entscheidungen von Wagner braucht das deutsche Team, um eine gute EM zu spielen. Doch gerade dafür steht der 21-Jährige auch in der NBA, wo er frech aufspielte und 15,2 Punkte und 4,5 Rebounds auflegte.

Wagner fordert freches Auftreten

Mut erwartet Wagner bei der EM auch von seinem Team. „Wir dürfen nicht zu viel Respekt haben vor den Teams. Wir werden gegen richtig gute Spieler und Teams spielen, wo man vielleicht nicht erwartet, dass wir da gewinnen.“

Trotzdem glaubt Wagner an sein Team - auch wegen der Zuschauer im Rücken. Man müsse dran glauben, jedes Spiel zu gewinnen, meint der Forward.

Wagner zeigt Verständnis für Absagen

Bei seiner Medaillen-Mission muss das DBB-Team auf einige Leistungsträger verzichten. Franz‘ Bruder Moritz Wagner verletze sich in der Vorbereitung und fehlt ebenso wie Bayern-Neuzugang Isaac Bonga, der ebenfalls NBA-Erfahrung mitgebracht hätte.

Franz Wagner stellte sich den Fragen von SPORT1-Reporterin Anne Kamphausen

Zudem sagten die NBA-Profis Maxi Kleber und Isaiah Hartenstein ab. Anders als Bundestrainer Herbert, der über diese Spieler aus Enttäuschung nicht einmal sprechen wollte, kann Wagner die Absagen auch verstehen: „Das muss man respektieren“.

Gut gerüstet sieht er seine Mannschaft auch ohne die fehlenden Spieler: „Ich glaube aber, dass wir trotzdem ein extrem talentiertes Team haben, und wir sind alle hoch motiviert. Wir haben richtig Lust.“ (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der Basketball-EM)

Man merkt Wagner die Lust auf sein erstes großes Turnier richtig an. Den deutschen Fans macht er zudem Hoffnung, auch in Zukunft für Deutschland aufzulaufen - trotz der Belastung als NBA-Profi. „Die Herausforderung, in der NBA gut zu spielen und dann auch im Sommer gut zu spielen, ist eine recht schwere. Ich hoffe, dass ich beides schaffen kann“, betonte Wagner.