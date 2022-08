Overwatch: B-Sides Round Robin in vollem Gange

Ex Oblivione und Team Peps noch ungeschlagen

Beide hatten in der jüngsten Vergangenheit in der Overwatch League für die Vancouver Titans gespielt. Und die Transfers scheinen sich gelohnt zu haben, denn aktuell teilt sich das Team mit einer Matchhistorie von 6-0 die Tabellenführung mit Team Peps.

Auch bei den Franzosen läuft es im Moment richtig gut. Nur fünf Karten musste man bisher abgeben. In den nächsten beiden Partien am 30. August heißen die Gegner Raspberry Racers und Munich eSports.

München mittendrin, The Ultimates enttäuschen bisher

Einer der Teilnehmer, bei denen es gerade so gar nicht rund läuft, ist The Ultimates. Am Ende des vergangenen Turniers reichte es für Alexander „Alex2704″ Domgörgen und Co. nur für Platz vier. Auch in der laufenden Qualifikationsphase schlägt sich das Team bisher eher durchwachsen. Nur drei Siege stehen aktuell auf dem Konto von TU.