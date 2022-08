Bayern-Plan mit Hernández! So soll's mit dem 80-Millionen-Mann weitergehen

Der Rekordmeister will mit Lucas Hernández verlängern. Das bestätigte Sportvorstand Hasan Salihamidzic am Sonntag der Bild . (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Nach SPORT1-Informationen beruht das Interesse an einer Verlängerung auf Gegenseitigkeit. Hernández fühlt sich in der Mannschaft wie in der Stadt sehr wohl, spürt und schätzt das Vertrauen von Trainer Julian Nagelsmann. (NEWS: Hernández lacht über Schiedsrichter)