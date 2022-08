Twitch Rivals: Riot Summer Rumble

Endlich wieder Rivals! Vom 22. bis 24. August spielten zehn Teams in einem von Twitch und Riot organisierten Turnier um wichtige Rumble-Punkte für die Gesamtwertung.

Neben Deutschland, Italien, Frankreich, Polen, Großbritannien, Spanien und der Türkei gingen auch jeweils ein Vertreter der Regionen Norden (Nordics), Osten (East) und MENA an den Start.

Team Germany nach starker Gruppenphase vorne

In der Gruppenphase stellte sich das Roster um Youtuber Lukas alias xHankyy den Mannschaften aus Frankreich, Spanien, England und Team Nordics. In acht Aufeinandertreffen musste man sich nur einmal den Nachbarn aus dem Westen geschlagen geben, alle anderen Spiele konnte man für sich entscheiden.

Mit einem finalen Score von +45 Runden konnte Team Germany sich noch vor den Franzosen an der Spitze der Gruppe A platzieren. Die zweite Gruppe wurde von Team East dominiert, auf Platz zwei folgte Italien.

Mit dabei im Team Germany war Evi „Blossom“ Sutter, die in der Szene für Ihre Casts in der VRL DACH und anderen internationalen Events bekannt geworden ist: „Die Gruppenphase war Hammer, wir hatten Glück, dass Harmii, Rax, Stevie und ich uns schon ein wenig kannten und öfter mal spielen. xHankyy konnten wir also ohne Weiteres einfach aufnehmen. Es hat super viel Spaß gemacht, allerdings wussten wir, dass die Playoffs hart werden.“