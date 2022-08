Formel 1: Öffentliche Kritik an Mick Schumacher von Haas - Wendlinger: "Das bringt so einen jungen Mann raus"

Im AvD Motor & Sport Magazin auf SPORT1 fand der Österreicher klare Worte: „Ich finde es schlecht, dass die Diskussion bei Haas so offen geführt wird. Wenn sie nicht zufrieden sind mit ihm, würde ich mir wünschen, dass das intern besprochen wird. Das davor an die große Glocke zu hängen, bringt so einen jungen Mann raus.“

In erster Linie dürfte Wendlinger Haas-Teamchef Günther Steiner meinen, der in der Vergangenheit öffentlich immer wieder Kritik an Schumacher äußerte. „Ich bin wie ich bin, und Ihr werdet mich auch nicht ändern. Da müssen stärkere Jungs her“, hatte sich Steiner einst gewehrt. Nach den schweren Unfällen von Schumacher in Saudi-Arabien und Monaco hatte der Teamchef den 23-Jährigen beispielsweise ermahnt, seine Fehler zu reduzieren und auf die hohen Kosten für die Reparaturen verwiesen.