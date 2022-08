Bundesliga: Kalajdzic-Wechsel nach Wolverhampton vor Abschluss

Am späten Sonntagnachmittag hatte „im Moment gar nichts“ für einen Kalajdzic-Transfer gesprochen, sagte Mislintat, „weil das Angebot nicht das ist, was wir uns vorstellen. Das wissen die Berater auch seit Monaten. Wir haben vorher klar besprochen, was ein realistischer Preis ist, da waren Sasa und seine Berater involviert, und davon sind wir weit entfernt“. Am Montag sah die Welt dann schon anders aus.