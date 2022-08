DFB-Bundesgericht verhandelt Kölner Berufung

Das Bundesgericht des Deutschen Fußball-Bundes verhandelt am kommenden Donnerstag ab 13.00 Uhr in Frankfurt die Berufung des 1. FC Köln.

Frankfurt am Main (SID) - Das Bundesgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) verhandelt am kommenden Donnerstag ab 13.00 Uhr in Frankfurt/Main mündlich die Berufung des Bundesligisten 1. FC Köln. Es geht um das Sportgerichtsurteil aufgrund von Zuschauervorkommnissen im Bundesligaspiel gegen den VfL Wolfsburg am 7. Mai.