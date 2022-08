Radsport: Suleiman Kangangi aus Kenia stirbt nach einem Sturz in den USA

Folgenschweres Unglück bei einem Schotterrennen in den USA: Der kenianische Radsportler Suleiman Kangangi ist nach einem Sturz gestorben.

Der kenianische Athlet Suleiman Kangangi ist am Samstag während eines Rennens in den USA bei einem Unfall mit hoher Geschwindigkeit ums Leben gekommen.

Kangangi, der für das in Ostafrika ansässige Team Amani fuhr, nahm am Overland Schotterrennen in Vermont teil - einer 59 Meilen langen Tortur samt einem Höhenunterschied von fast 7.000 Metern.