Dota 2: Favorit oben auf! OG gewinnt ESL One Malaysia

Der Doppelweltmeister siegt auch in Südostasien. OG hat die ESL One Malaysia für sich entscheiden können.

Favorit OG hat das ESL One Malaysia gewonnen. Beim letzten Härtetest vor der Dota-2-WM, dem The International (TI11), konnte sich das europäische Spitzenteam einmal mehr die Krone aufsetzen.

ESL One Malaysia: OG marschiert zum Sieg

Bereits in der Gruppenphase des Offline-Events deutete sich an, dass OG seiner Favoritenrolle gerecht werden würde. Trotz einer Niederlage gegen BOOM Esports am letzten Spieltag, zog die Organisation souverän als Erstplatzierter in die Playoffs ein. Dort sollte dem Top-Team zumindest einmal die Grenzen aufgezeigt werden.