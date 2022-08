Verletzungssorgen: Köln denkt über weitere Transfers nach

Der 1. FC Köln hat das 0:0 gegen den VfB Stuttgart am Sonntag teuer erkauft und könnte daher auf dem Transfermarkt noch einmal tätig werden.

Zudem wurde bei Mittelfeldspieler Eric Martel ein Bruch der Mittelhand festgestellt. Mathias Olesen werde am Montagnachmittag noch untersucht.

„Mit den Verletzungen ist eine neue Situation entstanden. Wir werden den Transfermarkt in den nächsten Tagen sondieren und schauen, ob wir uns in der Defensive noch einmal sinnvoll verstärken werden“, sagte FC-Geschäftsführer Christian Keller. Transferschluss ist am Donnerstag, den 1. September. (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)