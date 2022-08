Leihe: Sörloth erneut von Leipzig zu Real Sociedad

Fußball-Bundesligist RB Leipzig verleiht seinen Stürmer Alexander Sörloth erneut an den spanischen Erstligisten Real Sociedad. Wie der DFB-Pokalsieger am Montag in einer knappen Mitteilung bestätigte, wechselt der norwegische Nationalspieler erneut zu dem Klub, für den er in der Vorsaison in 33 Ligaspielen viermal getroffen hatte.