Überraschung: In dieser Tennis-Rangliste liegt Federer noch vor Djokovic und Nadal

Auf dem Platz gehören viele Tennis-Superstars nicht mehr zur Elite, doch in einem Ranking haben sie oft noch immer die Nase vorne. Die Geld-Rangliste enthüllt, wer noch immer abkassiert.

Besonders überraschend: Unter den Top Ten liegen vier Spielerinnen und Spieler, die in dieser Saison wenig bis gar nicht gespielt haben.

An der Spitze liegt im 17. Jahr in Folge Roger Federer. Dabei absolvierte der Schweizer in dieser Saison nach seiner Verletzung kein einziges Match.