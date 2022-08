Kampf gegen den Krebs: Martina Voss-Tecklenburg glaubt an Ann-Katrin Berger

„Sie ist ein Kämpfer. Sie geht das mit Optimismus an“, sagte Voss-Tecklenburg am Montag: „Wir drücken alle die Daumen, damit alles gut wird. Mit Blick auf das, was ich weiß, sind die Prognosen auch eher positiv.“

Hätte die Therapie zu einem anderen Zeitpunkt begonnen, stünde die Torhüterin des FC Chelsea im Kader für abschließenden WM-Qualifikationsspiele am Samstag in der Türkei (14.45 Uhr) und am Dienstag kommender Woche in Bulgarien (18.30 Uhr).