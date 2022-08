Sportwetten: Medwedew und Swiatek Favoriten in New York

Die Weltranglistenersten Daniil Medwedew und Iga Swiatek starten für einen Sportwettenanbieter als Favoriten in die US Open der Tennisprofis.

Die Weltranglistenersten Daniil Medwedew und Iga Swiatek starten für den Sportwettenanbieter bwin als Favoriten in die US Open der Tennisprofis. Verteidigt der Russe Medwedew seinen Titel in New York erfolgreich, zahlt das Unternehmen das 3,6-Fache des Einsatzes zurück. Zum Favoritenkreis gehören in Abwesenheit des verletzten Olympiasiegers Alexander Zverev auch Grand-Slam-Rekordchampion Rafael Nadal (Spanien/5,00) und dessen Landsmann Carlos Alcaraz (6,50).