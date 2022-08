Formel 1: "Einseitige Vernichtung" eines "Aliens" - Presse feiert Max Verstappen nach Sieg in Spa

GP in Spa: Verstappen mit nächster Machtdemonstration

Nach dem Rennen in Spa feiert die Presse die Aufholjagd von Max Verstappen. Mehrere Medien sprechen sogar schon von der Entscheidung im WM-Kampf.

ENGLAND

Sun : „Lasst uns die Trophäe jetzt überreichen. Es hat keinen Sinn, die Sache in die Länge zu ziehen und auf das Ende der Saison zu warten.“

Telegraph: „Diese Saison ist so gut wie vorbei - zumindest was den Titelkampf angeht. Max Verstappen hat in Belgien einen der eindrucksvollsten Siege der Neuzeit errungen. Eine niederschmetternde Vorstellung.“