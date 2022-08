VAR-Assistent rechtfertigt sich: Deshalb gab's Elfmeter für Freiburg gegen Bochum

Handspiel von Sallai bleibt ungeahndet

Nachdem zunächst im STAHLWERK Doppelpass der Fokus auf dem Foulspiel Riemanns lag, entpuppte sich schnell ein neuer Streitpunkt in der Runde: Freiburgs Sallai fiel der Ball, den Riemann nicht festhalten konnte, auf die rechte Hand. Von da aus sprang das Leder in den Lauf des Ungarn, weshalb Riemann erst die Bremse ziehen musste.

Effenberg: „Das ist dann kein Elfmeter“

SPORT1 -Experte Steffen Effenberg kritisierte die Entscheidung des Schiedsrichtergespanns auf Elfmeter deutlich: „Der Ball geht an die Hand, zu Sallais Vorteil, in seinen Laufweg hinein. Das ist dann kein Elfmeter.“

Auch VfL-Coach Reis schlug in eine ähnliche Kerbe: „Durch dieses Handspiel verschafft sich der Angreifer einen entscheidenden Vorteil. Deswegen muss Riemann auch erst am Trikot ziehen. Für mich ist das kein Elfmeter. Ich finde schade, dass das Spiel so entschieden wurde.“

VAR-Assistent Fischer, der am Freitag noch im Kölner Keller Videoschiedsrichter Guido Winkmann assistiert hatte und maßgeblich an der Entscheidung auf Elfmeter beteiligt war, erklärte, warum das Handspiel aus Sicht des Gespanns nicht strafbar war und somit nicht zurückgepfiffen werden musste: „Ein kurzer Kontakt mit der Hand ist da, für den der Freiburger Spieler aus unserer Sicht nichts kann. Daher ist es nicht strafbar. Wenn ein Tor daraus entstanden wäre, hätten wir es aberkennen müssen.“

Mit dieser Aussage entfachte Fischer die Diskussion in der Runde erneut. Aus Sicht von Sebastian Hellmann, der unter anderem für Sky und Amazon Prime Video moderiert, liegt genau darin ein Problem: „Ich finde die Argumentation vom VAR unschlüssig. Wenn es direkt nach dem Handspiel ein Tor gegeben hätte, wäre es aberkannt worden. So führt diese Szene direkt zu einem Elfmeter, der wie so häufig in einem Tor mündet. Wo ist dann die Grenze? Das macht keinen Sinn“.