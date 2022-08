DFB-Frauen: Urbansky neuer Co-Trainer

Frankfurt am Main (SID) - Fußball-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg bekommt einen neuen Assistenten. Der frühere U19-Trainer Michael Urbansky rückt in das Betreuerteam der Frauen-Nationalmannschaft, die sich ab Dienstag in Frankfurt/Main auf die beiden abschließenden WM-Qualifikationsspiele vorbereitet.

Die Deutschen müssen in den abschließenden WM-Qualifikationsspielen am Samstag in der Türkei (14.45 Uhr/ZDF) und am Dienstag kommender Woche in Bulgarien (18.30 Uhr/ARD One) antreten. Die DFB-Auswahl führt die Gruppe H mit drei Punkten Vorsprung auf Serbien an.