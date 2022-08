Brutaler Überfall auf Aubameyang! Barca-Star in seinem Haus ausgeraubt

Große Sorgen um Pierre-Emerick Aubameyang: Der Stürmer-Star des FC Barcelona wird in seinem eigenen Haus gewaltsam ausgeraubt.

Der 33-Jährige wurde offenbar Opfer eines gewaltsamen Überfalls in seinem Haus in Castelldefels. Laut einem Bericht von El País ereignete sich die Tat am frühen Montagmorgen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zu La Liga)