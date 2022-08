SPORT1 wählt die ersten zehn Livespiele der neuen BBL-Saison aus: Auftakt mit medi bayreuth gegen FRAPORT SKYLINERS am 30. September, FC Bayern München und ALBA BERLIN anschließend im Einsatz SPORT1 wählt die ersten zehn Livespiele der neuen BBL-Saison aus: Auftakt mit medi bayreuth gegen FRAPORT SKYLINERS am 30. September, FC Bayern München und ALBA BERLIN anschließend im Einsatz

Die easyCredit BBL auf SPORT1 © easyCredit BBL

· SPORT1 überträgt auch in der anstehenden Saison 2022/23 bis zu 47 Livespiele der easyCredit Basketball Bundesliga (BBL) live und exklusiv im deutschen Free-TV

· Die FRAPORT SKYLINERS zum Saisonstart im Fokus: SPORT1 überträgt die Duelle der Frankfurter bei medi bayreuth am Freitag, 30. September, live ab 20:30 Uhr und zu Hause gegen den FC Bayern München am Montag, 3. Oktober, live ab 17:30 Uhr

· Meister-Doppelpack im Oktober: Die Spiele von ALBA BERLIN gegen die EWE Baskets Oldenburg und gegen die MLP Academics Heidelberg jeweils auf dem Regel-Sendeplatz am Sonntag live ab 15:00 Uhr

Ismaning, 29. August 2022 – Kurz vor dem Auftakt der Basketball-Europameisterschaft wirft auch die neue Saison der easyCredit Basketball Bundesliga (BBL), die in einem Monat startet, bereits ihre Schatten voraus. SPORT1 ist weiterhin mittendrin und überträgt pro Spieltag ein ausgewähltes Duell der easyCredit BBL live und exklusiv im deutschen Free-TV. Hierzu wurden die ersten zehn Livespiele ausgewählt: Nach dem Auftakt zwischen medi bayreuth und den FRAPORT SKYLINERS am 30. September sind im Oktober unter anderem auch die beiden Topteams ALBA BERLIN und der FC Bayern München auf SPORT1 zu sehen. Der Aufsteiger ROSTOCK SEAWOLVES feiert seine Free-TV-Premiere am 11. Dezember. Regel-Sendeplatz bleibt der Sonntag um 15:00 Uhr (alle fixierten Livespiele der BBL-Hauptrunde unten in der Übersicht).

SPORT1 begleitet die easyCredit BBL weiter mit regelmäßigen Livespielen im Free-TV

Mit dem Eröffnungsspiel zwischen Meister ALBA BERLIN und den Veolia Towers Hamburg startet die easyCredit BBL am 28. September in die neue Saison. Zu den 18 Teams gehören auch die ROSTOCK SEAWOLVES, die als Aufsteiger ihr Bundesliga-Debüt feiern. SPORT1 begleitet die kommende Saison der easyCredit BBL wie gewohnt mit einer Liveübertragung pro Spieltag im Free-TV sowie parallel im Simulcast-Livestream auf SPORT1.de und in den SPORT1 Apps. Neben der Hauptrunde werden auch die anschließenden Playoffs und die Finalserie um die Deutsche Meisterschaft auf SPORT1 begleitet – insgesamt stehen bis zu 47 Livespiele auf dem Programm. Alle BBL-Partien werden auch weiterhin live im Pay-Angebot von MagentaSport auf den TV-Plattformen bei MagentaTV sowie als Streaming-Angebot bei www.magentasport.de gezeigt. Darüber hinaus stellt MagentaSport für die SPORT1 Übertragungen das fertige Sendesignal zur Verfügung.

Frankfurter Neuanfang beginnt in Bayreuth, München und Berlin im Oktober auswärts gefordert

Zum Saisonstart überträgt SPORT1 am Freitag, 30. September, live ab 20:30 Uhr das Duell zwischen medi bayreuth und den FRAPORT SKYLINERS. Bayreuth hat eine durchwachsene Vorsaison hinter sich, in der man auf Rang 14 klar die Playoffs verpasste. Noch schlechter erging es den Frankfurtern, die auf dem vorletzten Platz zunächst als sportlicher Absteiger feststanden, sich dann aber eine Wildcard für die neue Spielzeit sichern konnten. Mit dem FC Bayern München wartet auf die Hessen dann am Montag, 3. Oktober, live ab 17:30 Uhr ein echtes Schwergewicht. Um im Meisterschaftskampf Berlin nicht erneut den Vortritt lassen zu müssen, hat sich der FCB bereits prominent verstärkt, unter anderem mit Nationalspieler Isaac Bonga, der zuvor in der NBA im Einsatz war. Der amtierende Champion ALBA BERLIN ist am Sonntag, 9. Oktober, live ab 15:00 Uhr zum ersten Mal im Free-TV zu sehen. Die „Albatrosse“ um DBB-Spieler Maodo Lo gastieren bei den EWE Baskets Oldenburg.

Ansprechpartner für weitere Informationen und Rückfragen:

Michael Röhrig | Martin Rösch

Communication

Sport1 GmbH

Münchener Straße 101g

85737 Ismaning

Tel. 089.96066.1233