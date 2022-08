Anzeige

Eintracht Frankfurt: Abschiedsspiel von Alex Meier live im TV und Stream Abschiedsspiel für den Fußballgott

Gut vier Jahre nach seiner letzten Partie für Eintracht Frankfurt bekommt Vereinsikone Alex Meier sein Abschiedsspiel. SPORT1 überträgt am Mittwoch ab 19 Uhr live aus Frankfurt.

Ehre, wem Ehre gebührt!

Mit – coronabedingt – reichlich Verspätung betritt Alex Meier am Mittwoch, den 31. August ab 19 Uhr noch mal die Fußball-Bühne, wenn in Frankfurt im Rahmen des Familienfestes das große Abschiedsspiel für die Eintracht-Legende, die 14 Jahre lang für die Hessen gespielt hatte, ausgetragen wird. (Abschiedsspiel ab 19 Uhr LIVE auf SPORT1)

Gecoacht werden die beiden Teams von den früheren Eintracht-Trainern Armin Veh und Friedhelm Funkel. Geleitet wird das Abschiedsspiel mit ausgewählten Weggefährten des heutigen Eintracht-Markenbotschafters und U21-Co-Trainers von Manuel Gräfe. (Eintracht-Legende feiert Trapp)

Angekündigt haben sich zahlreiche frühere Eintracht-Stars wie Anthony Yeboah, Uwe Bein, David Abraham und Ioannis Amanatidis sowie die Europa-League-Sieger Sebastian Rode, Kevin Trapp und Martin Hinteregger.

Meier: „Ich bin unfassbar stolz“

Meier erklärte: „Ich bin unfassbar stolz, 14 Jahre den Adler auf der Brust getragen zu haben. Der Eintracht und ihren Fans bin ich unendlich dankbar. Ich werde für immer ein Adler sein.“

Der Ex-Stürmer fügte hinzu: „Noch einmal vor diesen unglaublichen Anhängern auflaufen und mit alten Weggefährten spielen zu dürfen, noch einmal vor der Nordwestkurve zu jubeln, wird für mich ein grandioses Erlebnis und gleichzeitig mein Dankeschön an all die Menschen, die mich in den 14 Jahren unterstützt und mir diese Karriere so erst ermöglich haben.“

„Der Name Alexander Meier ist ein Synonym für die Attribute von Eintracht Frankfurt“, sagte Frankfurts Vorstandssprecher Axel Hellmann: „Treue in guten wie in schlechten Zeiten, ein hohes Traditionsbewusstsein und alles geben für den Erfolg des Klubs. Alex hat damit die Ära der 2000er und 2010er Jahre geprägt wie kaum ein anderer.“

Karriereende 2020 in Australien

Nachdem sein Vertrag 2018 in Frankfurt nicht verlängert worden war, spielte der heute 39-Jährige im ersten Halbjahr 2019 für den FC St. Pauli, ehe er seine Karriere 2019/20 in Australien bei den Western Sydney Wanderers ausklingen ließ.

In seiner letzten Saison bei der Eintracht kam Meier 2017/18 verletzungsbedingt nur auf einen Kurzeinsatz am vorletzten Spieltag, als er gegen seinen Ex-Verein Hamburger SV eingewechselt wurde und in der Nachspielzeit den 3:0-Endstand erzielte.

Zwei Wochen später gewann die Eintracht in Berlin den DFB-Pokal gegen den FC Bayern. Meier stand nicht im Finalkader, allerdings ließ der damalige Kapitän David Abraham dem Frankfurter Publikumsliebling bei der Siegerehrung den Vortritt.

Insgesamt kommt der Bundesliga-Torschützenkönig von 2015 für die Eintracht auf 379 Spiele, in denen er 137 Treffer erzielte.