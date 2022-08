Champions League: Inter-Star Romelu Lukaku könnte gegen den FC Bayern ausfallen

Beast Mode! Lukaku so fit wie nie

Romelu Lukaku zieht sich eine Muskelverletzung zu. Hinter seinem Einsatz mit Inter Mailand gegen den FC Bayern in der Champions League steht ein Fragezeichen.

Nach Informationen der italienischen Sportzeitung finden die genauen Untersuchungen am Montag und Dienstag statt.

Erst Mailand-Derby, dann Bayern-Kracher

Noch am Freitag stand der Belgier bei der 1:3-Niederlage gegen Lazio Rom auf dem Platz. Es wird nach der Verletzung erwartet, dass er mindestens in der kommenden Woche ausfallen wird.

Zunächst trifft Inter am Dienstag zu Hause auf US Cremonese, ehe am folgenden Samstag das Mailand-Derby gegen den AC Milan ansteht.