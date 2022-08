Anzeige

US Open 2022 heute LIVE im TV, Stream, Ticker: Infos, Favoriten, Spielplan & TV-Übertragung US Open: Überrascht Maria erneut?

Für den guten Zweck: Swiatek und Nadal mit Tweener-Show

SPORT1

Mit den US Open startet das vierte Grand-Slam-Turnier des Jahres. Das Turnier erscheint so offen wie selten. SPORT1 beantwortet alle wichtigen Fragen - und zeigt die wichtigsten Duelle der 1. Runde.

Kein Novak Djokovic, kein Alexander Zverev und keine Angelique Kerber – mehrere Topstars werden beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres in New York nicht am Start sein.

Vom 29. August bis zum 11. September kämpfen bei den US Open in Flushing Meadows die Spielerinnen und Spieler um den vierten großen Titel des Jahres. (im Liveticker bei SPORT1).

Den besonderen Reiz in New York machen die zahlreichen Night Sessions mit Spielen unter Flutlicht und der riesige Center Court aus. In das Arthur Ashe Stadium passen satte 23.771 Zuschauer.

So können Sie die US Open LIVE verfolgen:

TV: Eurosport

Eurosport Stream: Eurosport, JOYN, DAZN

Eurosport, JOYN, DAZN Ticker: Tennis LIVE auf SPORT1.de und in der SPORT1 App

Die in Wimbledon ausgeschlossenen Spieler aus Russland und Belarus sind unter neutraler Flagge bei den US Open wieder am Start. Deshalb werden hier auch wieder Punkte für die Weltrangliste vergeben.

Der Russe Daniil Medvedev hat also in diesem Jahr die Chance, seinen Titel zu verteidigen. Nicht am Start sein wird dagegen Djokovic. Der Serbe ist weiterhin nicht gegen das Corona-Virus geimpft und darf deshalb nicht in die USA einreisen. Der Wimbledon-Sieger hatte deshalb schon frühzeitig bekannt gegeben, in diesem Jahr nicht anzutreten.

Wer sind die Favoriten auf den Sieg bei den US Open?

Das Turnier erscheint ohne Djokovic offen wie selten. Zum Favoritenkreis zählt aber natürlich Titelverteidiger Medvedev. Die Nummer eins der Welt wird hochmotiviert sein, nachdem er in Wimbledon zum Zuschauen gezwungen war.

Trotz der Verletzungssorgen der vergangenen Monate zählt auch Rafael Nadal wieder zu den Mitfavoriten. Der Spanier, der die Australien Open und die French Open gewinnen konnte, hat in diesem Jahr schon mehrfach gezeigt, dass er auch mit Schmerzen Spitzentennis liefern kann.

Dazu lauern auch die Nachwuchsstars rund um den Kanadier Felix Auger-Aliassime und den Spanier Carlos Alcaraz auf ihre Chance.

Wer sind die Favoritinnen?

Zu den Favoritinnen gehört ganz sicher die Nummer eins der Welt, Iga Swiatek. Wimbledon hat aber gezeigt, dass auch die Polin verwundbar ist. Zudem hat sie sich vor dem Turnier schon medienwirksam über die Bälle bei den US-Open beschwert.

Die britische Titelverteidigerin Emma Raducanu will bestimmt zeigen wollen, dass ihr Sieg im vergangenen Jahr keine Eintagsfliege war. Dahinter ist das Feld bei den Damen wie fast immer komplett offen. Es wird wohl wieder zahlreiche Überraschungen geben.

Im Fokus steht auch die 40 Jahre alte sechsmalige Siegerin Serena Williams, die zwar nicht zum Favoritenkreis zählt, aber bei ihrem wohl letzten Grand-Slam-Turnier für die eine oder andere Überraschung sorgen könnte.

US Open 2022: Wie steht es um die Deutschen?

Zverev fehlt bei den US Open weiterhin wegen seiner Knöchelverletzung, die er sich im Halbfinale der French Open gegen Nadal zugezogen hatte. Zudem gab auch Angelique Kerber bekannt, dass sie aufgrund einer Schwangerschaft auf das Turnier verzichten muss.

Die deutschen Top-Spieler fehlen also in New York. In Wimbledon hat sich aber gezeigt, dass die deutschen Spielerinnen und Spieler immer für eine Überraschung gut sein können. Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria schlägt gleich am ersten Turniertag auf und hat mit der Griechin Maria Sakkari, die Maria in London bezwungen hatte, eine hohe Hürde vor der Brust.

Auch Wimbledon-Viertelfinalistin Jule Niemeier hatte kein Glück bei der Auslosung und bekommt es am Dienstag in Runde 1 mit der einstigen Australian-Open-Siegerin Sofia Kenin aus den USA zu tun. Andrea Petkovic, die nach dem Turnier ihre Karriere beenden will, nimmt es dann mit Olympiasiegerin Belinda Bencic aus der Schweiz auf, Laura Siegemund mit der Rumänin Sorana Cirstea.

Oscar Otte, wie Peter Gojowczyk im Vorjahr ins Achtelfinale gestürmt, kommt nach einer Knie-OP zurück, hat in dem an Position acht gesetzten Polen Hubert Hurkacz aber eine denkbar unangenehme Aufgabe erwischt. Gojowczyk trifft auf den dänischen Jungstar Holger Rune, Daniel Altmaier ist gegen den Italiener Jannik Sinner klarer Underdog wie auch Qualifikant Maximilian Marterer im Duell mit Marin Cilic, Turniersieger von 2014

US Open 2022 - die wichtigsten Spiele am 29. August

Herren

Ab 17 Uhr (deutscher Zeit):

Francisco Cerundolo - Andy Murray

Yoshihito Nishioka - Alejandro Davidovich Fokina

Jeffrey John Wolf - Roberto Bautista Agut

Ab 18 Uhr:

Daniil Medvedev - Stefan Kozlov

Ab 18:15 Uhr:

Kyle Edmund - Casper Ruud

Nicolas Jarry - Matteo Berrettini

Ab 19:30 Uhr:

Alexander Ritschard - Felix Auger-Aliassime

Ab 20:15 Uhr:

Pablo Carreno Busta - Dominic Thiem

Night Session (nicht vor 1 Uhr):

Stefanos Tsitsipas - Daniel Elahi Galán

Nick Kyrgios - Thanasi Kokkinakis

Damen:

Ab 17 Uhr:

Tatjana Maria - Maria Sakkari

Ab 19 Uhr:

Simona Halep - Daria Snigur

Ab 20 Uhr:

Leolia Jeanjean - Coco Gauff

Ab 21 Uhr:

Ons Jabeur - Madison Brengle

Fernanda Contreras Gomez - Barbora Krejcikova

Night Session (nicht vor 1 Uhr):