Tennis: Deutsche Herren bei US Open schon zu Beginn eher Außenseiter

Michael Kohlmann sieht schwierige Auftaktduelle auf die deutschen Männer am Dienstag bei den US Open zukommen.

Olympiasieger Alexander Zverev fehlt als Aushängeschild verletzt, zudem kommt Oscar Otte (Köln) aus einer Zwangspause mit einer Knie-OP und hat mit dem an Position acht gesetzten Polen Hubert Hurkacz eine ganz knifflige Aufgabe erwischt.

Struff und Koepfer nicht qualifziert

In Jan-Lennard Struff (Warstein) und Dominik Koepfer (Furtwangen) scheiterten zwei bislang verlässliche Major-Teilnehmer zudem in der Qualifikation. Kohlmann verwies allerdings darauf, dass Otte und Gojowczyk im vergangenen Jahr ungeahnte Siege bis ins Achtelfinale schafften und Marterer in der Qualifikation einen guten Eindruck hinterlassen habe.