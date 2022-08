FC Bayern: Fehlt Lewandowski? Die Frage, die Bayern nervt

Nagelsmann bemängelt Chancenverwertung

Nagelsmann haderte auf der anschließenden Pressekonferenz: „Wir hatten 35 Torschüsse. Das sollte reichen für drei Punkte in den nächsten Spielen. Es hat lediglich an der Chancenverwertung gemangelt.“ Der 34-Jährige machte deutlich, dass sich sein Team viele gute Möglichkeiten herausgespielt hat: „Auch in der zweiten Halbzeit haben wir uns genügend und viele gute Chancen herausgespielt - vielleicht qualitativ bessere als in der ersten Halbzeit.“