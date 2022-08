Anzeige

Tennis, WTA: Andrea Petkovic kündigt Karriereende nach den US Open an Petkovic kündigt Karriereende an

Andrea Petkovic will nach den am Montag beginnenden US Open ihre Karriere beenden. Die deutsche Tennisspielerin trifft am Dienstag auf Olympiasiegerin Belinda Bencic.

Andrea Petkovic wird nach den am Montag beginnenden US Open ihre Tennis-Karriere beenden. Das kündigte die 34-Jährige am Sonntag am Rande der US Open in New York in der ARD an.

„Ich lasse mir noch die Option offen, ein Turnier in Europa dranzuhängen, das ein bisschen näher zu meiner Familie und Freunden ist, aber generell ist das hier mein letztes Turnier“, sagte Petkovic: „Vielleicht ist auch schon hier in New York Schluss.“

Laut Sportschau gab sie in einem emotionalen Gespräch noch keine Details zu ihrer Entscheidung bekannt. Erst am Montag wolle sie demnach ausführlicher über ihren Entschluss sprechen. In Flushing Meadows trifft die Weltranglisten-104. in der ersten Runde am Dienstag auf die Olympiasiegerin Belinda Bencic aus der Schweiz (Nr. 13).

Der größte Erfolg der Darmstädterin, die 2006 ihre Profilaufbahn begann, war der Einzug ins Halbfinale der French Open 2014 in Paris.