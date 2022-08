FC Bayern: Nagelsmann-Verhalten stört Stefan Effenberg - Ratschlag an Problemfall Max Kruse / SPORT1-Kolumne

"Unsouverän!" Deutliche Kritik an Nagelsmanns Schiri-Schelte

Stefan Effenberg ist in seiner SPORT1-Kolumne begeistert von Gladbachs Yann Sommer gegen den FC Bayern - und sieht beim FCB zwei Kritikpunkte. Schalke macht den Experten ratlos, Max Kruse gibt er einen Ratschlag.

Ohne Sommer wäre es wohl 4:1 oder 5:1 für die Bayern ausgegangen. Der Mann fühlt sich eben mega-wohl in Gladbach, eine Vertragsverlängerung würde dann auch total Sinn machen - ich glaube auch, dass es dazu kommt.

Ohnehin sieht man bei der Borussia endlich wieder Spielfreude, das war auch schon in der Vorbereitung zu erkennen. Und daran hat auch Trainer Daniel Farke sicherlich einen großen Anteil: Er kommt gut an bei den Spielern und ist authentisch, das passt einfach. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Was die Bayern angeht: Bis auf die liegengelassenen Torchancen gibt es keinen wirklichen Anlass zur Kritik, aber: Die Taktik von Trainer Julian Nagelsmann birgt enormes Risiko - es ist wirklich extrem risikofreudig, wenn sie mit allen Akteuren so weit vorn stehen.

FC Bayern: Nagelsmann im Unrecht mit Schiedsrichter-Kritik

Im Übrigen finde ich nicht, dass er mit seiner Kritik am Schiedsrichter recht hat. Da muss ich Nagelsmann widersprechen, wenn er behauptet, der Referee habe bei jeder 50:50-Entscheidung gegen Bayern entschieden.

Spannung in der Liga? "Nur wenn alle einen Sommer haben"

Schon allein, was die Statistiken und Zahlen angeht: Was willst du denn mit 30 Prozent Ballbesitz im Durchschnitt? Damit kannst du in der Bundesliga doch nichts bestellen.