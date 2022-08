Lindsey Vonn trauert um ihre Mutter - Lindy Anne Lund an ALS gestorben

„Ich bin so dankbar für jeden Moment, den ich mit ihr hatte, aber ich bin auch dankbar, dass sie nicht mehr leidet und in Frieden ruht“, fügte die Rekord-Weltcupsiegerin (82 Erfolge) hinzu.

Zum Abschluss ihres Posts schrieb Vonn: „Mama, ich hoffe, ich bin eines Tages so stark wie du. Ich hoffe, dass ich jeden Tag mit so viel Energie und Optimismus angehen werde wie du. Ich hoffe, ich werde meine Kinder eines Tages so erziehen, dass sie so unglaublich werden wie du. Ich liebe dich.“