Premier League: Tottenham Hotspur siegt dank Harry Kane bei Nottingham Forest

Am Sonntag gewann die Mannschaft von Teammanager Antonio Conte 2:0 (1:0) beim Aufsteiger Nottingham Forest. Nach vier Spielen ist der Champions-League-Vorrundengegner von Eintracht Frankfurt mit zehn Punkten Dritter, zwei Zähler hinter Tabellenführer Arsenal.

In der 56. Minute verpasste der 29-Jährige zunächst mit einem verschossenen Handelfmeter die Entscheidung. In der 81. Minute holte Kane dies per Kopf nach.