FC Barcelona: Robert Lewandowski erzielt gegen Real Valladolid drittes Saisontor

Pech hatte der frühere Bayern-Stürmer, der am vergangenen Wochenende beim 4:1 bei Real Sociedad San Sebastian seine ersten beiden Ligatore erzielte hatte, nach zwölf Minuten, als er per Kopf nur den Pfosten traf. (NEWS: Alle aktuellen Infos zu La Liga)

Wie die Auslosung am Freitag ergeben hatte, trifft Lewandowski in der Gruppe C der Champions League auf die Bayern. Das erste Wiedersehen steigt am 2. Spieltag am 13. September, wenn Barcelona in München zu Gast ist. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan von La Liga)