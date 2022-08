Gladbach-Pechvogel Doucouré spielt in Regionalliga erstmals 90 Minuten

Nachdem der verletzungsanfällige Innenverteidiger von Borussia Mönchengladbach im April 2022 nach 19 Monaten Ausfallzeit sein Comeback in der zweiten Mannschaft der Fohlen gegeben hatte, spielte der Franzose am Samstag gegen den Wuppertaler SV (1:1) das erste Mal wieder die vollen 90 Minuten durch. (BERICHT: Nächster Anlauf des Dauer-Pechvogels)

Doucouré mit vielen Verletzungen

Der Gladbacher Plan ist es nun, dass sich der Abwehrspieler erstmal wieder Spielpraxis und Robustheit im Regionalliga-Team holt, um dann Schritt für Schritt an die Bundesliga-Mannschaft herangeführt zu werden. Überstürzen will in Gladbach niemand etwas, der Franzose am wenigsten.